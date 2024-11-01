Более 5,6 тыс. полисов лекарственного страхования оформили тюменцы на почте

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Более 5,6 тыс. жителей Тюменской области оформили полисы лекарственного страхования с помощью Почты России. Свыше половины страховок пришлось на эпидемический сезон гриппа и простудных заболеваний с октября по март 2023 – 2024 года. Высокий спрос на лекарственное страхование прогнозируется и сейчас, сообщает пресс-служба Почты России.

В первую неделю ноября за услугой на почту обратилось 82 тюменца. Программу "Лекарственного страхования" в перечень клиентского сервиса Почта России добавила в марте 2023 года. В среднем ежемесячно в региональные отделения связи за "Лекарственным страхованием" обращаются до 400 человек.

Сервисная программа "Лекарственное страхование" позволяет компенсировать потраченные на покупку лекарств денежные средства. В случае заболевания страховка возмещает клиенту до 90% от стоимости приобретенных им лекарственных препаратов по рецепту врача.

Доступ к страховой программе есть у жителей городов, районных центров Тюменской области, а также небольших удаленных населенных пунктов, где нет офисов страховых компаний.