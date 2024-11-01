  • 11 ноября 202411.11.2024понедельник
  • USD97,8335
    EUR105,4510
  • В Тюмени -4..-6 С 6 м/с ветер северо-западный

Более 5,6 тыс. полисов лекарственного страхования оформили тюменцы на почте

Общество, 15:54 11 ноября 2024

Почта России | Фото: Почта России

Более 5,6 тыс. жителей Тюменской области оформили полисы лекарственного страхования с помощью Почты России. Свыше половины страховок пришлось на эпидемический сезон гриппа и простудных заболеваний с октября по март 2023 – 2024 года. Высокий спрос на лекарственное страхование прогнозируется и сейчас, сообщает пресс-служба Почты России.

В первую неделю ноября за услугой на почту обратилось 82 тюменца. Программу "Лекарственного страхования" в перечень клиентского сервиса Почта России добавила в марте 2023 года. В среднем ежемесячно в региональные отделения связи за "Лекарственным страхованием" обращаются до 400 человек.

Сервисная программа "Лекарственное страхование" позволяет компенсировать потраченные на покупку лекарств денежные средства. В случае заболевания страховка возмещает клиенту до 90% от стоимости приобретенных им лекарственных препаратов по рецепту врача.

Доступ к страховой программе есть у жителей городов, районных центров Тюменской области, а также небольших удаленных населенных пунктов, где нет офисов страховых компаний.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Почта России , страхование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:12 11.11.2024Тюменская команда изучает передовой опыт ямальских управленцев
17:01 11.11.2024Тобольские школьники выиграли региональный этап Всероссийского конкурса "Инженеры транспорта"
16:49 11.11.2024Центр подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы открылся в Тюмени
16:16 11.11.2024Буровой полигон ТИУ попал в программу федерального телеканала