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Жители Тюмени на 90 % чаще стали учиться контраварийному вождению в непогоду

Общество, 18:47 11 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 90 % чаще стали учиться контраварийному вождению в непогоду и гололед жители Тюмени. Каждый четвертый намерен пройти курсы экстремального управления автомобилем, подсчитали на "Авито услугах".

Один часовой урок для водителей обойдется в среднем в три тысячи рублей. Количество предложений от автоинструкторов за год увеличилось на 13 %.

Другой востребованной услугой стало восстановление навыков вождения. Интерес к таким занятиям у жителей областного центра вырос за год на 27 %. Вместе с тем, подросло и число предложений от профессионалов – на 43 %. Урок обойдется от одной тысячи до двух тысяч рублей.

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# вождение , услуги

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