Тюменских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе исследовательских и проектных работ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школьники Тюменской области с 8 по 11 классы могут принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ. Победители и призеры заключительного этапа получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в НИУ "Высшая школа экономики" и возможность получения гранта президента РФ, сообщает пресс-служба департамента информатизации Тюменской области.

Участвовать можно по направлениям: история, биология, психология, предпринимательство, лингвистика, химия, физика, технические и инженерные науки, сomputer science, урбанистика.

Зарегистрироваться можно здесь.