Детский маркет устроят на форуме самозанятых в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Детский маркет пройдет в рамках форума "Мой бизнес. Я - самозанятый" 4 декабря с 14 до 18 часов. К участию приглашают тюменцев от 6 до 17 лет с продукцией собственного производства.

По информации организаторов, участие бесплатное, но по предварительной регистрации и прохождении отборочного этапа.

Для этого необходимо заполнить форму по ссылке.

"Обратите внимание: заполнение формы предварительной регистрации и её подтверждение производится только родителями вне зависимости от возраста участника. Принимаем заявки до пятницы, 15 ноября. После завершения регистрации организатор площадки свяжется со всеми участниками по тем данным, которые были указаны в форме", - отметили организаторы.

По всем вопросам обращаться: Ирина, +79220792707.