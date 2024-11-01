  • 12 ноября 202412.11.2024вторник
  • USD97,9550
    EUR104,8522
  • В Тюмени -4..-6 С 5 м/с ветер юго-западный

Гандболом и текболом смогут заниматься тюменцы в новом спорткомплексе на ул. Одесской

Экономика, 12:47 12 ноября 2024

Новый спортивный комплекс "Юность" откроется на ул. Одесской, 50 а, стр. 1 в Тюмени 14 ноября.

На площади 1 тыс. 600 кв метров горожане смогут заниматься гандболом, текболом, баскетболом, мини-футболом, настольным теннисом, воркаутом и другими популярными видами спорта. Комплекс оснащен современным оборудованием, для посетителей предусмотрены комфортные раздевалки, душевые, медицинский кабинет, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Строительство и открытие "Юности" стало возможным благодаря федеральному проекту "Бизнес-спринт. Я выбираю спорт" и госпрограмме "Развитие физической культуры и спорта", реализуемой правительством Тюменской области и администрацией города.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# здоровый образ жизни , спорткомплекс , физическая культура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:58 12.11.2024Тюменцам напомнили о необходимости оплатить налоги до 2 декабря
12:47 12.11.2024Гандболом и текболом смогут заниматься тюменцы в новом спорткомплексе на ул. Одесской
12:25 12.11.2024В тюменском магазине изъяли из оборота 5,1 кг санкционного сыра
11:52 12.11.2024В Тобольске строят отель Cosmos у Аптекарского сада