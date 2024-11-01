Гандболом и текболом смогут заниматься тюменцы в новом спорткомплексе на ул. Одесской

Новый спортивный комплекс "Юность" откроется на ул. Одесской, 50 а, стр. 1 в Тюмени 14 ноября.

На площади 1 тыс. 600 кв метров горожане смогут заниматься гандболом, текболом, баскетболом, мини-футболом, настольным теннисом, воркаутом и другими популярными видами спорта. Комплекс оснащен современным оборудованием, для посетителей предусмотрены комфортные раздевалки, душевые, медицинский кабинет, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Строительство и открытие "Юности" стало возможным благодаря федеральному проекту "Бизнес-спринт. Я выбираю спорт" и госпрограмме "Развитие физической культуры и спорта", реализуемой правительством Тюменской области и администрацией города.