Тюменцам напомнили о необходимости оплатить налоги до 2 декабря

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 642 тыс. налоговых уведомлений направили специалисты управления Федеральной налоговой службы Тюменской области владельцам транспортных средств, земельных участков и объектов собственности. Уплатить имущественные налоги тюменцам необходимо не позднее 2 декабря с учетом выходных дней.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила заместитель руководителя управления федеральной налоговой службы по Тюменской области Ольга Иванова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тем, кто не получил налоговое уведомление, она рекомендовала получить дубликат в налоговом органе или в МФЦ и отметила, что наиболее удобный способ взаимодействия со службой – это личные кабинеты.

"В текущем году уже порядка 80 процентов граждан подключили личные кабинеты и взаимодействуют с налоговой в электронном виде, они получили уведомление через портал Госуслуг. Оплатить налог также очень удобно через личный кабинет или Госуслуги", - рассказала Ольга Иванова.

Те, кто получил налоговое уведомление на бумажном носителе, могут оплатить налог в любом отделении банка, онлайн-банке, банкоматах, через личный кабинет, либо через Госуслуги.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заместитель руководителя УФНС добавила, что уже около 50 % граждан оплатили имущественные налоги, что на 2 % выше, чем в прошлом году на текущую дату.

Она добавила, что налоговые уведомления до 300 рублей гражданам не направляются. Налогоплательщик получит его в течение трех лет в случае, когда сумма налога достигнет 300 рублей. Ранее такая практика применялась к сумме до 100 рублей, в 2024 году законодатель утвердил новую.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ольга Иванова напомнила, что в случае, если налогоплательщик вовремя не оплатит налог, начиная со следующего дня, будет начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования банка. Будут блокироваться счета в зависимости от суммового выражения задолженности. Должнику закроют выезд за границу.

"Если взысканием займутся судебные приставы, то дополнительно придется оплатить взнос в пользу государства", - подытожила налоговик.

Инна Кондрашкина