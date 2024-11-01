Тюменцам напомнили о необходимости оплатить налоги до 2 декабря
Более 642 тыс. налоговых уведомлений направили специалисты управления Федеральной налоговой службы Тюменской области владельцам транспортных средств, земельных участков и объектов собственности. Уплатить имущественные налоги тюменцам необходимо не позднее 2 декабря с учетом выходных дней.
Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила заместитель руководителя управления федеральной налоговой службы по Тюменской области Ольга Иванова.
Тем, кто не получил налоговое уведомление, она рекомендовала получить дубликат в налоговом органе или в МФЦ и отметила, что наиболее удобный способ взаимодействия со службой – это личные кабинеты.
"В текущем году уже порядка 80 процентов граждан подключили личные кабинеты и взаимодействуют с налоговой в электронном виде, они получили уведомление через портал Госуслуг. Оплатить налог также очень удобно через личный кабинет или Госуслуги", - рассказала Ольга Иванова.
Те, кто получил налоговое уведомление на бумажном носителе, могут оплатить налог в любом отделении банка, онлайн-банке, банкоматах, через личный кабинет, либо через Госуслуги.
Заместитель руководителя УФНС добавила, что уже около 50 % граждан оплатили имущественные налоги, что на 2 % выше, чем в прошлом году на текущую дату.
Она добавила, что налоговые уведомления до 300 рублей гражданам не направляются. Налогоплательщик получит его в течение трех лет в случае, когда сумма налога достигнет 300 рублей. Ранее такая практика применялась к сумме до 100 рублей, в 2024 году законодатель утвердил новую.
Ольга Иванова напомнила, что в случае, если налогоплательщик вовремя не оплатит налог, начиная со следующего дня, будет начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования банка. Будут блокироваться счета в зависимости от суммового выражения задолженности. Должнику закроют выезд за границу.
"Если взысканием займутся судебные приставы, то дополнительно придется оплатить взнос в пользу государства", - подытожила налоговик.
Инна Кондрашкина