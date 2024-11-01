Ограничение движения на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск продлили до 10 часов

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Ограничение движения на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск у Тобольска продлили до 10 часов утра 13 ноября. Сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Это связано с провозом негабаритного груза. Объезд участка федеральной трассы с 244 км по 253 км возможен через Тобольск по проспектам Дзираева и Менделеева, улицам Семена Ремезова, Защитинской и Уватскому тракту.