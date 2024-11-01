Для тюменцев проведут мастер-класс "Сахарный диабет: поговорим о важном"
Общество, 17:01 13 ноября 2024
| Фото: www.tyumsmu.ru
Мастер-класс "Сахарный диабет: поговорим о важном" состоится в Тюмени в многопрофильном консультативно-диагностическом центре (ул. Мельникайте, 117, конференц-зал) 14 ноября, начало - в 10 часов.
Вместе с врачом-эндокринологом Ангелиной Востриковой участники рассмотрят следующие вопросы: физическая активность и питание при сахарном диабете;
глюкометры, тест-полоски и дневники самоконтроля: для чего это и как использовать; инсулинотерапия; синдром диабетической стопы: что делать?
Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.