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Для тюменцев проведут мастер-класс "Сахарный диабет: поговорим о важном"

Общество, 17:01 13 ноября 2024

www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Мастер-класс "Сахарный диабет: поговорим о важном" состоится в Тюмени в многопрофильном консультативно-диагностическом центре (ул. Мельникайте, 117, конференц-зал) 14 ноября, начало - в 10 часов.

Вместе с врачом-эндокринологом Ангелиной Востриковой участники рассмотрят следующие вопросы: физическая активность и питание при сахарном диабете;

глюкометры, тест-полоски и дневники самоконтроля: для чего это и как использовать; инсулинотерапия; синдром диабетической стопы: что делать?

Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.

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# мастер-класс , сахарный диабет

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