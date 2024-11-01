В Тюменской области 108 владельцев люксовых машин уплатят повышенный транспортный налог

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

108 владельцев 110 люксовых машин в Тюменской области уплатят повышенный транспортный налог за 2023 год. Они владеют автомобилями, стоимость которых превышает 10 млн рублей. Самая большая начисленная сумма налога составляет более 2 млн рублей.

Об этом сообщила начальник отдела доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Тюменской области Лариса Задворных на пресс-конференции в пресс-центре "Тюменская линия" 13 ноября.

"В части транспортного налога изменения коснулись налогоплательщиков, которые имеют дорогостоящие легковые автомобили. Их перечень размещен на сайте Минпромторга России. Транспортный налог в отношении автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов рублей исчислен с повышающим коэффициентом, который равен трем", - рассказала начальник отдела.

Она отметила, что исчисление налога на имущество в Тюменской области производится от кадастровой стоимости с применением коэффициента 1,1. Это ограничивает рост к сумме налога за прошлый налоговый период на 10 %. Предусмотрены и вычеты на величину кадастровой стоимости в отношении комнат – 10 кв. м, квартир – 20 кв. м, жилых домов – 50 кв. м. Этот тот минимум площади, который не облагается налогом.

"Предусмотрены и дополнительные вычеты для многодетных семей. При расчете налога учтены вычеты в размере пяти квадратных метров в комнатах и квартирах, семь квадратных метров в домах в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Предусмотрены и другие льготы", - уточнила Наталья Бузолина.

Одному из собственников недвижимости в Тюменской области предстоит уплатить 15,5 млн рублей имущественного налога.

Для исчисления земельного налога используются данные 2022 года, за исключением случаев, когда изменилась площадь участка, его назначение. Самая большая сумма налога за 2023 год составила 9,3 млн рублей.

Эксперт рассказала, что для участников специальной военной операции и членов их семей действует ряд налоговых льгот. А мобилизованным продлили срок уплаты имущественных налогов на период прохождения военной службы и до 28 числа месяца после ее завершения. Подробно о льготах можно узнать на сайте ФНС России в разделе "Ставки и льготы по имущественным налогам".

Отметим, что по данным на 13 ноября жители Тюменской области уже уплатили 55 % от начисленных налогов на имущество.

Оксана Корнеенкова