Жители Тюменской области уплатят 3,7 млрд рублей налогов на имущество за 2023 год

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

3,7 млрд рублей налогов на имущество за 2023 г. уплатят жители Тюменской области до 2 декабря. Это на 11 % больше, чем годом ранее. Наибольший объем пришелся на транспортный налог – 2 млрд рублей, на имущество физлиц – 1,2 млрд рублей, на землю – 504 млн рублей.

Об этом рассказала заместитель руководителя управления ФНС России по Тюменской области Ольга Иванова на пресс-конференции "Налоговое уведомление 2024. Что изменилось?" в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 13 ноября.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Собираемость налогов в регионе ежегодно растет. По данным на 13 ноября в бюджет уже поступило более 55 процентов от исчисленной суммы имущественных налогов, это на два процента больше показателя прошлого года", - привела данные замруководителя.

Налоги в этом году необходимо уплатить до 2 декабря. Это обязаны сделать собственники жилых домов, квартир, комнат, гаражей, объектов незавершенного строительства, земельных участков и транспорта.

"В этом году в уведомление впервые включена сумма и информация о расчете налога на доходы физических лиц, полученных в виде процентов с вкладов в российских банках. Новшество коснется около 14 тысяч жителей Тюменской области. Налоговые органы производят расчёт на основе информации от банков и Агентства по страхованию вкладов. По итогам прошлого года суммы уже включены в налоговые уведомления", - уточнила Ольга Иванова.

Налогоплательщикам направили более 642 тыс. уведомлений, это на 132 тыс. меньше, чем в 2023 г., что связано с изменением законодательства. Теперь налоговые уведомления с суммами менее 300 рублей будут присылаться раз в три года. 488 тыс. уведомлений в этом году направили в электронном виде в личный кабинет налогоплательщиков и портал Госуслуги. Последнее стало возможным с прошлого года, и 64 тыс. граждан уже воспользовались этой возможностью.

"Желающих взаимодействовать с налоговыми органами в электронном виде с каждым годом становится больше. В личный кабинет налогоплательщика отправили на 18 процентов больше уведомлений. На сегодняшний день это лучший результат по Уральскому федеральному округу, и мы занимаем седьмое место в России. Наши земляки идут в ногу со временем, получать налоговые документы в электронном виде удобно, быстро и просто", - сказала заместитель руководителя регуправления ФНС России по Тюменской области.

Она также отметила, что имущественные налоги, наряду с НДФЛ, являются источниками формирования доходной части регионального и местных бюджетов. От них зависит стабильность работы систем здравоохранения, образования, культуры и реализация социальных программ.

"Тюменская область динамично развивается и находится в числе передовых регионов по удовлетворенности населения качеством жизни. Во многом это заслуга именно граждан, которые уплачивают налоги в установленный срок", - подчеркнула эксперт.

Оксана Корнеенкова