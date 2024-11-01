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Движение транспорта ограничат в центре Тюмени 15 ноября

Общество, 16:49 13 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта в Тюмени по ул. Кирова на участке от ул. Республики до ул. Ленина будет прекращено из-за массового мероприятия 15 ноября с 8 до 14 часов, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Возможные маршруты объезда по улицам: Республики, Тургенева, Ленина, Челюскинцев.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения РФ.

городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта | Фото: городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта

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# ограничение движения

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