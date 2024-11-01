Движение транспорта ограничат в центре Тюмени 15 ноября
Общество, 16:49 13 ноября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Движение транспорта в Тюмени по ул. Кирова на участке от ул. Республики до ул. Ленина будет прекращено из-за массового мероприятия 15 ноября с 8 до 14 часов, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
Возможные маршруты объезда по улицам: Республики, Тургенева, Ленина, Челюскинцев.
Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения РФ.
| Фото: городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта