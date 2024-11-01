В Тюмени организована проверка по факту гибели двух мужчин в мебельном цехе
Происшествия, 18:27 13 ноября 2024
| Фото: скриншот видео СУ СКР по Тюменской области
Обстоятельства гибели двух мужчин на производстве в Тюмени устанавливают следователи. Инцидент произошел в цехе по производству мебели на ул. Ветеранов Труда 13 ноября.
"В дневное время в помещении произошел разрыв отопительного котла, в результате чего директор и сотрудник организации получили травмы, несовместимые с жизнью", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.
Организована доследственная проверка. Опрашиваются сотрудники предприятия, в том числе очевидцы, будет изучена документация, касающаяся обеспечения соблюдения техники безопасности на предприятии.