В Тюмени организована проверка по факту гибели двух мужчин в мебельном цехе

| Фото: скриншот видео СУ СКР по Тюменской области | Фото: скриншот видео СУ СКР по Тюменской области

Обстоятельства гибели двух мужчин на производстве в Тюмени устанавливают следователи. Инцидент произошел в цехе по производству мебели на ул. Ветеранов Труда 13 ноября.

"В дневное время в помещении произошел разрыв отопительного котла, в результате чего директор и сотрудник организации получили травмы, несовместимые с жизнью", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Организована доследственная проверка. Опрашиваются сотрудники предприятия, в том числе очевидцы, будет изучена документация, касающаяся обеспечения соблюдения техники безопасности на предприятии.