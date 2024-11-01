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Более 200 масксетей изготовили волонтеры Юргинского района для зоны СВО

Общество, 17:45 14 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Очередную партию маскировочных сетей направили волонтеры Юргинского района на передовую специальной военной операции, сообщил глава муниципалитета Виктор Васильев в своих соцсетях.

В работу по их изготовлению включены все сельские поселения района. "Бойцы в обращениях к нам подчеркивают, что маскировка играет важную роль в условиях боевых действий. Вот только камуфляжные покрытия быстро изнашиваются, поэтому и спрос на них велик", – рассказала лидер местного отделения Союза женщин России Татьяна Шевелева.

Она подчеркнула, что работа по изготовлению сетей не сложная, но требует внимательности, усидчивости и ответственности. Всего с начала спецоперации юргинцы отправили на фронт свыше 200 маскировочных сетей.

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# Виктор Васильев , СВО , Юргинский район

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