Более 200 масксетей изготовили волонтеры Юргинского района для зоны СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Очередную партию маскировочных сетей направили волонтеры Юргинского района на передовую специальной военной операции, сообщил глава муниципалитета Виктор Васильев в своих соцсетях.

В работу по их изготовлению включены все сельские поселения района. "Бойцы в обращениях к нам подчеркивают, что маскировка играет важную роль в условиях боевых действий. Вот только камуфляжные покрытия быстро изнашиваются, поэтому и спрос на них велик", – рассказала лидер местного отделения Союза женщин России Татьяна Шевелева.

Она подчеркнула, что работа по изготовлению сетей не сложная, но требует внимательности, усидчивости и ответственности. Всего с начала спецоперации юргинцы отправили на фронт свыше 200 маскировочных сетей.