Электросетевой комплекс Тюменского макрорегиона подготовлен к зимним холодам

| Фото: Пресс-служба «Россети Тюмень» | Фото: Пресс-служба «Россети Тюмень»

Согласно приказу Минэнерго России "Россети Тюмень" получили паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов. В текущем году на подготовку электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона к осенне-зимнему периоду компания направила более 5 млрд рублей.

Технические мероприятия в рамках программы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) выполнялись на 1 200 линейных объектах и 663 высоковольтных питающих центрах в соответствии с утвержденным графиком. Так, был проведен ремонт 78 трансформаторов высокого класса напряжения, более 300 трансформаторных подстанций низкого класса напряжения, а также почти 2 тысяч километров ЛЭП.

Помимо этого, специалисты расчистили порядка 3,6 тысячи гектаров охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.

К устранению последствий нештатных ситуаций готовы 194 бригады энергетиков в составе 872 специалистов и 403 единиц спецтехники. При необходимости энергокомпания готова задействовать 84 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью порядка 15,5 МВт.