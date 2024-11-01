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Тоболяк продавал прохожим краденые сыр и алкоголь

Происшествия, 12:58 15 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в совершении краж алкоголя и продуктов из магазинов задержали сотрудники полиции в Тобольске. Возбуждены уголовные дела, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию обратился представитель сетевого магазина. Он рассказал, что из торгового зала пропали четыре бутылки алкоголя на общую сумму около 4 тыс. рублей.

Сотрудники ведомства установили подозреваемого – ранее неоднократно судимого тоболяка 1984 года рождения - и задержали его. Также оперуполномоченные выяснили, что злоумышленник причастен к аналогичному преступлению.

Зайдя в сетевой магазин, мужчина сложил в рюкзак несколько десятков пачек сыра и 14 плиток шоколада. Ущерб составил около 7 тыс. рублей. Похищенное тоболяк продавал случайным встречным.

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# кража , Тобольск , уголовное дело

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