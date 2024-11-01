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В Тюменской области востребованы специалисты в сфере науки и техники

Экономика, 10:24 18 ноября 2024

департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Более 3,2 тыс. вакансий в профессиональной, научной и технической деятельности предлагают работодатели в Тюменской области. Всего же количество вакансий, по данным регионального департамент труда и занятости населения на 14 ноября, составляет 20,5 тыс. единиц.

Помимо научных работников, востребованы специалисты в сфере строительства, обрабатывающих производствах, образовании, сельском, лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, транспортировке и хранении.

С января в службу занятости населения региона обратилось за содействием в поиске подходящей работы 38,7 тыс. человек, трудоустроено 30,2 тыс. из них. Численность зарегистрированных безработных в регионе составляет 1,8 тыс. человек, уровень безработицы — 0,24 %.

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# безработица , вакансии , занятость

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