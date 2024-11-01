В Тюмени от участников конкурса "ПРОтворчество" поступило 58 заявок

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

58 заявок от участников конкурса "ПРОтворчество", который впервые проходит в Тюменской области, приняли в ДНК "Строитель", сообщает департамент культуры Тюменской области.

Конкурс объединил людей с ограничениями по здоровью и абсолютно безгранично талантливых из Омутинского, Ялуторовского, Упоровского, Юргинского, Аромашевского, Казанского, Уватского, Абатского, Сладковского, Тюменского муниципальных районов, Голышмановского и Заводоуковского г.о., Тюмени, Ялуторовска и Тобольска.

Дети и взрослые представили свое творчество в номинациях: "вокальное исполнение", "художественное слово" и "видеоролик". Жюри подводит итоги, а 29 ноября на церемонии награждения будут названы имена победителей.