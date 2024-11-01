Артём Жога: муниципалитеты – неотъемлемое звено поддержки участников СВО

Роль муниципалитетов в поддержке участников СВО отметил полномочный представитель Президента в УФО. Артём Жога провёл заседание Совета по развитию местного самоуправления в рамках форума "Города России" в Екатеринбурге.

Так, полпред отметил, что на сегодняшний день в России создается уникальная система поддержки ветеранов боевых действий. По решению Главы государства создан и действует фонд "Защитники Отечества", который существенно облегчает и улучшает оказание помощи участникам СВО и членам их семей.

Артём Жога подчеркнул особую роль, которую в этом процессе играют муниципальные власти.

"Муниципалитеты – неотъемлемое звено поддержки участников СВО. Вы непосредственно работаете в контакте с бойцами и их семьями. Во всех муниципалитетах нашей страны должны быть созданы социальные паспорта семей военнослужащих. Самая ощутимая помощь должна оказываться бойцам и их семьям непосредственно по месту жительства, на их родной земле", - подчеркнул он.

Особый акцент, по мнению полпреда, необходимо сделать на помощи детям бойцов.

Отдельно Артём Жога упомянул интересные практики, которые возникли в муниципалитетах УрФО. По мнению полпреда, заслуживает внимания опыт создания круглосуточных "горячих линий", баз пропавших без вести, активного сотрудничества с волонтерами.

Также Артём Жога заострил внимание на оказании всей помощи бойцам-инвалидам со стороны местных властей.



Артём Жога уверен: участники СВО несут в себе огромный созидательный потенциал.

"Все, что я перечислил – это подготовка к будущему. СВО рано или поздно закончится. Тысячи бойцов вернуться домой, с ними нужно будет работать и у нас уже будет налажен механизм взаимодействия с ними и их социализации. Таким образом мы не допустим повторения "афганского синдрома" и всплеска криминала в мирной стране", - резюмировал полпред.