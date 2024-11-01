Тюменский "Рубин" уступил питерскому "Динамо" со счётом 4:1

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Со счётом 4:1 тюменский хоккейный клуб "Рубин" уступил в Санкт-Петербурге местному "Динамо". Питерцы стали четвёртыми соперниками "Рубина" в нынешнем выездном туре OLIMPBET Чемпионата ВХЛ.

Первый период прошёл с минимальным преимуществом "Динамо". Во второй двадцатиминутке игра стала равной. Владение шайбой и количество бросков соперники делили поровну.

Однако Марк Лыпкань бросил метко, но хозяев спасла перекладина. За 21 секунду дважды Назаров был вынужден доставать шайбу из собственных ворот.

Команды отправились на перерыв, после которого случилось удаление Павла Воронкова. Георгий Бердюков численное преимущество реализовал и счёт стал 3:0. Не получилось у тюменцев сохранить и такой результат, в ворота "Рубина" влетела четвёртая шайба.

"С нашей стороны было хорошее начало. Во втором периоде пропустили дуплетом, и я сказал ребятам, что такие спаренные голы пропускать нельзя, после пропущенного гола нужно переводить шайбу в чужую зону. В третьем периоде пытались исправить положение, но пропустили еще, поэтому не получилось. Будем исправляться", - отметил исполняющий обязанности главного тренера "Рубина" Константин Фаст.