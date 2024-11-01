В Тюменской области на дорогах за сутки произошло 14 аварий

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

14 аварий произошло на дорогах в Тюменской области за сутки. В дорожно-транспортных происшествиях погиб один человек, еще 26 – ранены, сообщает Госавтоинспекция региона.

Шесть человек получили травмы в двух столкновениях машин на первом километре автодороги Тюмень – Боровский - Богандинский. Сначала Opel въехал в автомобиль Lada, водитель не выдержал безопасную дистанцию. За рулем иностранного автомобиля был начинающий водитель со стажем за рулем чуть больше года. В аварии ранены водитель и пассажир отечественной машины.

Затем произошла вторая авария: Mazda въехала у стоящий после аварии Opel, от удара его отбросило на ограждение. В этом происшествии пострадали четыре человека: водитель и пассажир Opel и двое пассажиров Mazda: 23-летняя девушка и годовалый мальчик.

Обстоятельства выясняются.