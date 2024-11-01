Нутрициолог из Тюмени назвала гормоны, которые вызывают рост живота

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре гормона, которые вызывают рост живота назвала нутрициолог из Тюмени. По словам тренера-нутрициолога Светланы Синиченко, при их дисбалансе жир может накапливаться даже при отсутствии избыточной массы тела и правильном питании.

"Основные гормоны, влияющие на этот процесс: кортизол, эстроген, тестостерон и инсулин, Кортизол – гормон стресса, вырабатывается надпочечниками. При хроническом уровне стресса его уровень повышается, что приводит к увеличению аппетита и отложению жиров в брюшной полости", - уточнила специалист корреспонденту издания "Тюменская область сегодня".

Избыток женского полового гормона эстрогена приводит к накоплению жира в нижней части живота, особенно после менопаузы. А недостаток мужского полового гормона тестостерона провоцирует накопление жировой ткани вокруг талии. Повышенный инсулин также может способствовать отложению жира на животе.