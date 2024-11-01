В Уватском районе подготовились к ледоставу

| Фото: из Телеграм-канала главы Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: из Телеграм-канала главы Уватского района Вячеслава Елизарова

Паромная переправа прекратила свою работу в Уватском районе из-за ухудшения погодных условий и началом ледостава на реке Иртыш. Образующиеся ледяная шуга и лед не дают пристать суднам к берегу, сообщает администрация муниципального образования.

"На первых порах дорожники предпринимали все возможное, чтобы наладить транспортировку автомобилей через реку Иртыш, но сейчас единственный способ перебраться на левый берег через реку один – это судно на воздушной подушке. Перевозка людей этим видом транспортом в период осеннего ледостава будет осуществляться по расписанию. Сейчас организованы пункты обогрева у реки Иртыш в Увате. Ожидая судно на воздушной подушке, люди могут согреться в автотранспорте, который будет дежурить в определённые часы ежедневно", - рассказал глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

В достаточном количестве завезли в села топливо для котельных. На левом берегу Иртыша находятся шесть сел и деревень: часть села Увата, Алымка, Сергеевка, Красный Яр, Тугалово и Луговослинкино. Некоторые котельные в них работают на угле, а часть на нефтепродуктах. Топливо на эти объекты поставили в достаточном количестве, с запасом. Уват газифицирован. Чтобы работа коммунальных систем в сёлах шла без сбоев, котельным сейчас особое внимание, отметил директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.