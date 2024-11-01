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Более 900 тысяч нарушений на дорогах зафиксировали в Тюменской области за год

Общество, 19:51 17 ноября 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 900 тыс. нарушений правил дорожного движения зафиксировали в Тюменской области с начала года. В числе наиболее распространённых – превышение скоростного режима, не использование ремней безопасности и удерживающих устройств для перевозки детей, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Социальная кампания #СоблюдаемПДД проходит в Тюменской области в рамках региональной программы "Повышение безопасности дорожного движения".

"В нашем регионе созданы все условия для безопасного движения транспорта по улично-дорожной сети, при этом растет число нарушений участниками дорожного движения", - рассказал врио начальника управления Госавтоинспекции Тюменской области Василий Ренцанов.

Сотрудники областной ГИБДД с волонтерами, лидерами общественного мнения проводят разъяснительную работу с участниками движения, вручают им памятки, а тем, у кого нет нарушений ПДД в этом году, вручаются сувениры с ключевыми словами #СоблюдаемПДД.

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# ГИБДД по Тюменской области , дорожная безопасность

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