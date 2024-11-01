Инвестпотенциал Тюменской области представят на форуме "Российский промышленник"
Экономика, 13:40 17 ноября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Инвестиционный потенциал Тюменской области представят на международном форуме "Российский промышленник". Деловое событие пройдет в Санкт-Петербурге 27 ноября, сообщает инфоцентр регионального правительства.
В рамках мероприятия единая инвестиционная команда региона презентует туристическую привлекательность региона, кластерную политику, существующие меры поддержки, инвестпотенциал.
Отметим, форум "Российский промышленник" состоится в конгресс-центре "Экспофорум" Санкт-Петербурга (Петербургское шоссе, 64/1, павильон F, зал "Лекторий").
Участие бесплатное. Обязательна регистрация.
Возрастное ограничение 18+.