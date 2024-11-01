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Инвестпотенциал Тюменской области представят на форуме "Российский промышленник"

Экономика, 13:40 17 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инвестиционный потенциал Тюменской области представят на международном форуме "Российский промышленник". Деловое событие пройдет в Санкт-Петербурге 27 ноября, сообщает инфоцентр регионального правительства.

В рамках мероприятия единая инвестиционная команда региона презентует туристическую привлекательность региона, кластерную политику, существующие меры поддержки, инвестпотенциал.

Отметим, форум "Российский промышленник" состоится в конгресс-центре "Экспофорум" Санкт-Петербурга (Петербургское шоссе, 64/1, павильон F, зал "Лекторий").

Участие бесплатное. Обязательна регистрация.

Возрастное ограничение 18+.

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