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Сотрудников тюменской компании отметили за помощь в восстановлении Краснодона

Общество, 17:23 18 ноября 2024

Сообщество "Тюмень - Краснодон" во Вконтакте | Фото: Сообщество "Тюмень - Краснодон" во Вконтакте

Более 350 ремонтных работ провели специалисты компании "ТюменьБурСтрой" за два года работы в Краснодонском муниципальном округе. Здесь буровики проложили свыше 12 км труб, передает сообщество "Тюмень - Краснодон" во Вконтакте.

За вклад в восстановление мирной жизни в ЛНР тюменцы получили грамоты и благодарственные письма администрации округа.

"Душа радуется! Мы очень много сделали работы. Той, которая не делалась 30 лет. Люди нас прекрасно принимают, благодарят! Мы в восторге от такого отношения за те труды, которые мы вложили", - поделился представитель компании "ТюменьБурСтрой" Иван Рыбаков.

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