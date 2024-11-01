Сотрудников тюменской компании отметили за помощь в восстановлении Краснодона

| Фото: Сообщество "Тюмень - Краснодон" во Вконтакте | Фото: Сообщество "Тюмень - Краснодон" во Вконтакте

Более 350 ремонтных работ провели специалисты компании "ТюменьБурСтрой" за два года работы в Краснодонском муниципальном округе. Здесь буровики проложили свыше 12 км труб, передает сообщество "Тюмень - Краснодон" во Вконтакте.

За вклад в восстановление мирной жизни в ЛНР тюменцы получили грамоты и благодарственные письма администрации округа.

"Душа радуется! Мы очень много сделали работы. Той, которая не делалась 30 лет. Люди нас прекрасно принимают, благодарят! Мы в восторге от такого отношения за те труды, которые мы вложили", - поделился представитель компании "ТюменьБурСтрой" Иван Рыбаков.