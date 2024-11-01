Самые креативные елочные игрушки выберут в Тюменском районе

| Фото: ТГ-канал Ольги Зиминой | Фото: ТГ-канал Ольги Зиминой

Конкурс среди школьников и воспитанников детских садов на лучшую елочную игрушку стартовал в Тюменском районе. Первые работы уже начали поступать, сообщила глава муниципалитета Ольга Зимина в своих соцсетях.

"Какой только красоты мы не увидели за восемь лет проведения конкурса! Сотни заявок, буйство фантазии, самые необычные материалы и идеи – за победу всегда идет бескомпромиссная борьба. Лучшие поделки украшают ели у здания администрации района, где ими любуются жители Тюмени, висят на ветвях елок в центре сел и поселков", - рассказала она.

Ольга Зимина подчеркнула, что каждый год количество заявок растет, поэтому организаторы ввели возрастные номинации, а еще добавили номинацию "Символ нового года".

Итоги конкурса подведут 22 ноября, встреча с победителями запланирована на "Елке главы" 24 декабря.