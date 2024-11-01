  • 18 ноября 202418.11.2024понедельник
  • USD99,9971
    EUR105,7072
  • В Тюмени 1..3 С 3 м/с ветер южный

Самые креативные елочные игрушки выберут в Тюменском районе

Общество, 18:18 18 ноября 2024

ТГ-канал Ольги Зиминой | Фото: ТГ-канал Ольги Зиминой

Конкурс среди школьников и воспитанников детских садов на лучшую елочную игрушку стартовал в Тюменском районе. Первые работы уже начали поступать, сообщила глава муниципалитета Ольга Зимина в своих соцсетях.

"Какой только красоты мы не увидели за восемь лет проведения конкурса! Сотни заявок, буйство фантазии, самые необычные материалы и идеи – за победу всегда идет бескомпромиссная борьба. Лучшие поделки украшают ели у здания администрации района, где ими любуются жители Тюмени, висят на ветвях елок в центре сел и поселков", - рассказала она.

Ольга Зимина подчеркнула, что каждый год количество заявок растет, поэтому организаторы ввели возрастные номинации, а еще добавили номинацию "Символ нового года".

Итоги конкурса подведут 22 ноября, встреча с победителями запланирована на "Елке главы" 24 декабря.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# конкурс , Ольга Зимина , Тюменский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:41 18.11.2024Жителей Тюменской области предупреждают о гололеде на дорогах ночью 19 ноября
19:25 18.11.2024Ученики школы Тобольска узнали о правилах безопасного использования газа
19:05 18.11.2024Три танцевальных коллектива представят Тюменскую область на гала-концерте в Москве
18:50 18.11.2024Более одной тыс. тюменских студентов прошли "Школу амбассадоров возможностей"