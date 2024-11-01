В Тюменской области заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 15%

| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

На 15 % в сравнении с предыдущей неделей увеличилась заболеваемость ОРВИ в Тюменской области. В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В области продолжается кампания по вакцинации против гриппа. На данный момент привиты свыше 949 тыс. человек. Поставить вакцину можно в медицинских организациях по месту жительства.

Для профилактики ОРВИ и гриппа рекомендуется повышать защитные силы организма: заниматься физической культурой, правильно питаться, своевременно и достаточно отдыхать, регулярно и тщательно мыть руки с мылом. Спиртосодержащие средства для очистки рук тоже эффективны.

Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится на постоянном контроле Роспотребнадзора по Тюменской области.