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Инвестпроект в сфере АПК реализовало предприятие в Казанском районе

Экономика, 15:21 19 ноября 2024

администрация Казанского района | Фото: администрация Казанского района

Инвестиционный проект в сфере агропромышленного комплекса реализовало предприятие в Казанском районе. Компания "Агросервис" за четыре года построила сушильно-сортировальный комплекс с хранилищем зерна на 10 тыс. т. и два ангара на 8 тыс. т, сообщает администрация муниципального образования.

Дополнительно открыли четыре новых рабочих места. Проект будет способствовать дальнейшему устойчивому развитию предприятия, уверенны в администрации.

Отметим, что ООО "Агросервис" в Казанском районе с 2018 г. занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур, их сушкой и сортировкой, и является основным поставщиком кормов для Сургутской птицефабрики.

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# АПК , инвестпроект , Казанский район

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