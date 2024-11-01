Инвестпроект в сфере АПК реализовало предприятие в Казанском районе

| Фото: администрация Казанского района | Фото: администрация Казанского района

Инвестиционный проект в сфере агропромышленного комплекса реализовало предприятие в Казанском районе. Компания "Агросервис" за четыре года построила сушильно-сортировальный комплекс с хранилищем зерна на 10 тыс. т. и два ангара на 8 тыс. т, сообщает администрация муниципального образования.

Дополнительно открыли четыре новых рабочих места. Проект будет способствовать дальнейшему устойчивому развитию предприятия, уверенны в администрации.

Отметим, что ООО "Агросервис" в Казанском районе с 2018 г. занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур, их сушкой и сортировкой, и является основным поставщиком кормов для Сургутской птицефабрики.