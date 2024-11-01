Патриотическое воспитание молодежи оценили депутаты Тюменской гордумы

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Промежуточные итоги работы по патриотическому воспитанию молодежи за 2024 год оценили депутаты Тюменской гордумы на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению под председательством Степана Киричука.

Об основных направлениях деятельности народным избранникам рассказала исполняющая обязанности директора департамента по спорту и молодежной политики администрации Тюмени Светлана Субботина.

"Сейчас появляются новые подходы к организации гражданско-патриотического воспитания. Среди наиболее важных — массовая патриотическая работа, обучение молодежи начальной военной подготовке, развитие социально-благотворительного движения, увековечение памяти российских героев и другие", - сказала она.

Ключевыми проектами в Тюмени являются военно-спортивная игры "Победа", "Зарница 2.0", несение почетных караулов, акции, направленные на поддержку военнослужащих и прочие мероприятия. Большое внимание уделяется движению "Юнармия". За девять месяцев этого года количество его участников выросло на 357 человек и составило 1 тыс. 835 тюменцев. "Движение первых" насчитывает 81 первичное и одно региональное отделение. Программы дополнительного образования реализуются в кадетских классах, классах МЧС и других. Кроме этого, для 10 классов организовывают учебные сборы. На данный момент их прошли 2 тыс. 245 человек. Ведется активная работа и в области сохранения исторической памяти, в частности, открывают мемориальные доски, муралы.

Также в образовательных учреждениях с сентября преподают новый предмет – "Основы безопасности и защиты Родины". Учеников обучают стрельбе и навыкам, входящим в тактическую, строевую и военную подготовку и тактическую медицину. В связи с этим депутат Сергей Пыхалов поинтересовался, есть ли во всех школах материально-техническая база для проведения таких занятий. Светлана Субботина отметила, что готовность 100-процентная. При этом в течение учебного года ее продолжат дополнять.

Акцентировали внимание депутаты и на сохранении исторической памяти. В 2025 году Тюмень присоединится к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, поэтому они считают, что молодежь нужно как можно чаще включать в различные мероприятия данной направленности.

"Наш город включен во все федеральные проекты. По многим из них мы являемся не только пилотными, но и лидерами в России, что было отмечено в докладе. Не только лекции и разговоры, но и практика должна быть включена в элемент патриотического воспитания. Важно любить свой край и место, где живешь. И нам, ветеранам, нужно показывать в этом пример", – подчеркнул председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук.

Виктория Макарова