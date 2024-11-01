В Покровской церкви Тюменского района реставрируют живопись
Общество, 16:16 20 ноября 2024
| Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области
Работы по реставрации живописи объекта культурного наследия регионального значения Покровская церковь (ул. Ирбитская, 40а) идут в с. Каменка Тюменского района.
На объекте завершили монтаж многоуровневых лесов, поверхности стен и сводов расчистили для проведения дальнейших работ, сообщает областной комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.
Стены уже подготовили для введения инъекций укрепляющего раствора, загрунтовали и зашпаклевали часть кладки на уровне 1-го яруса.