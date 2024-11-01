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В Покровской церкви Тюменского района реставрируют живопись

Общество, 16:16 20 ноября 2024

комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Работы по реставрации живописи объекта культурного наследия регионального значения Покровская церковь (ул. Ирбитская, 40а) идут в с. Каменка Тюменского района.

На объекте завершили монтаж многоуровневых лесов, поверхности стен и сводов расчистили для проведения дальнейших работ, сообщает областной комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.

Стены уже подготовили для введения инъекций укрепляющего раствора, загрунтовали и зашпаклевали часть кладки на уровне 1-го яруса.

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