  • 20 ноября 202420.11.2024среда
  • USD100,0348
    EUR105,7338
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер южный

Спасатели готовятся к пожароопасному сезону и возможному паводку 2025 года

Общество, 12:14 20 ноября 2024

МЧС России | Фото: МЧС России

К подготовке к следующему пожароопасному сезону и периоду паводка 2025 года приступили сотрудники МЧС России.

Концепцию организации оповещения населения одобрили на заседании правкомиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провел глава МЧС России Александр Куренков. В ее основе - консолидация всех средств и способов доведения сигналов оповещения и экстренной информации и автоматизация процесса, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Для более эффективного мониторинга рисков до конца года ведомство получит еще свыше 400 беспилотников.

Напомним, в 2024 году целый ряд регионов России столкнулся с самым масштабным за минувшие 20 лет паводком.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России , паводок , пожароопасный сезон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:53 20.11.2024Более 300 старшеклассников посетили ярмарку учебных мест в Нижнетавдинском районе
13:42 20.11.2024Патриотическое воспитание молодежи оценили депутаты Тюменской гордумы
12:58 20.11.2024Профессор ТИУ получила Гран-при конкурса "Женский облик науки"
12:47 20.11.2024Поздравить близких с Новым годом можно на концертах и спектаклях ТКТО