Спасатели готовятся к пожароопасному сезону и возможному паводку 2025 года

| Фото: МЧС России | Фото: МЧС России

К подготовке к следующему пожароопасному сезону и периоду паводка 2025 года приступили сотрудники МЧС России.

Концепцию организации оповещения населения одобрили на заседании правкомиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провел глава МЧС России Александр Куренков. В ее основе - консолидация всех средств и способов доведения сигналов оповещения и экстренной информации и автоматизация процесса, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Для более эффективного мониторинга рисков до конца года ведомство получит еще свыше 400 беспилотников.

Напомним, в 2024 году целый ряд регионов России столкнулся с самым масштабным за минувшие 20 лет паводком.