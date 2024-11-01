Сроки годности на 176 кг вареников и пельменей продлил производитель в Тюменской области

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Сроки годности на 176 кг вареников и пельменей продлил производитель в Тюменской области. Предприятие из Ишима провело такую операцию в информационной системе "Меркурий". Нарушение обнаружили при проверке соблюдения обаятельных требований, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

При оформлении производственных ветеринарно-сопроводительных документов на пельмени "Классические" замороженные весом 96 кг срок годности увеличили на 42 дня, а на вареники с картофелем и жареным луком - на 105 дней.

Предприятию выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. При этом аннулировали производственные сертификаты, а регистрация уполномоченного лица, допустившего нарушения, приостановлена.