  • 20 ноября 202420.11.2024среда
  • USD100,0348
    EUR105,7338
  • В Тюмени -1..1 С 3 м/с ветер южный

Сроки годности на 176 кг вареников и пельменей продлил производитель в Тюменской области

Общество, 17:34 20 ноября 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Сроки годности на 176 кг вареников и пельменей продлил производитель в Тюменской области. Предприятие из Ишима провело такую операцию в информационной системе "Меркурий". Нарушение обнаружили при проверке соблюдения обаятельных требований, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

При оформлении производственных ветеринарно-сопроводительных документов на пельмени "Классические" замороженные весом 96 кг срок годности увеличили на 42 дня, а на вареники с картофелем и жареным луком - на 105 дней.

Предприятию выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. При этом аннулировали производственные сертификаты, а регистрация уполномоченного лица, допустившего нарушения, приостановлена.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# пельмени , Россельхознадзор , сроки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:21 20.11.2024Лучшие практики работы молодежных сообществ презентуют в Тюмени
18:07 20.11.202430 тысяч зрителей примет Тюменский драмтеатр в период новогодней кампании
17:56 20.11.202421 ноября - события дня
17:45 20.11.2024Более 3,5 тысяч жителей Тюменской области проконсультировались об имущественных налогах