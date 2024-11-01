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Лучшие практики работы молодежных сообществ презентуют в Тюмени

Общество, 18:21 20 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Молодёжно и просто" пройдет в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23А) в Тюмени 22 и 23 ноября. Начало в 11 часов.

Мероприятие объединит активистов города. В программе - презентация молодежных сообществ, работа площадки "Переговорка" от партнера Росмолодежь.Карьера, круглые столы и другие активности, сообщает информационный центр регионального правительства.

Зарегистрироваться можно здесь. Возрастное ограничение: 12+.

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