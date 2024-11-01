Двух пьяных водительниц задержали в Тюменском районе в ходе "сплошной" проверки
Происшествия, 14:11 23 ноября 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Две пьяные автомобилистки задержаны в ходе "сплошной" проверки водителей на трезвость в СНТ "Берёзка" в Тюменском районе, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Автоледи 45-ти и 34-х лет на автомобилях Haval и Chevrolet ехали в магазин за новой порцией спиртного. На них составлены административные материалы за пьяное вождение.
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области