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Двух пьяных водительниц задержали в Тюменском районе в ходе "сплошной" проверки

Происшествия, 14:11 23 ноября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Две пьяные автомобилистки задержаны в ходе "сплошной" проверки водителей на трезвость в СНТ "Берёзка" в Тюменском районе, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Автоледи 45-ти и 34-х лет на автомобилях Haval и Chevrolet ехали в магазин за новой порцией спиртного. На них составлены административные материалы за пьяное вождение.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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# Госавтоинспекция Тюменской области , сплошные проверки

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