Отрывки произведений Федора Достоевского на китайском и арабском языках прочитают в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встреча, посвященная 203-й годовщине со дня рождения Федора Достоевского, состоится в рамках Всероссийского литературно-патриотического проекта "Русские чтения" в индустриальном парке "Литера" 27 ноября. Отрывки его произведений прочитают на русском, китайском, французском и арабском языках. Начало — в 15 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

На встречу придут тюменские писатели, школьные библиотекари, преподаватели, учащиеся школ, иностранные студенты Тюменского индустриального университета. Почетными гостями станут председатель регионального отделения организации "Ассамблея народов России" Тюменской области Евгений Воробьев, председатель областной общественной организации "Общество русской культуры" Тамара Трунилова, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации "Союз писателей России" Сергей Козлов, писатели Антонина Маркова, Ольга Данилова-Пушкарь и другие.

Также 27 ноября, в течение всего дня, в официальных сообществах тюменских городских библиотек в социальной сети "ВКонтакте" пройдет флешмоб – будут опубликованы видеоролики, в которых жители нашего города в рамках проекта "Русские чтения" прочтут отрывки из произведений Федора Достоевского и тюменских авторов.

Встреча пройдет по адресу: ул. Тальниковая, 5. Возрастное ограничение: 6+.

Желающих приглашают присоединиться к флешмобу во ВКонтакте. Необходимо записать видео продолжительностью до двух минут, на котором запечатлено чтение отрывка из произведения Достоевского. Ролик нужно разместить на своей личной странице с хештегом #РусскиеЧтенияТюмень до 27 ноября включительно.

Масштабный Всероссийский литературно-патриотический проект "Русские чтения" стартовал в 2023 году в рамках реализации проекта "Народов много – Родина одна". Идея – сделать русский язык, его изучение, а также чтение современной и классической российской литературы интересным, модным видом интеллектуального досуга. В Тюмени проект реализуется при поддержке регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" Тюменской области и Централизованной городской библиотечной системы города.