Новую версию приложения "Транспорт72" обсудят с тюменцами

| Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Новую версию мобильного приложения "Транспорт72" выпустят в 2025 году. Макеты модернизированного приложения обсудят с тюменцами на открытой фокус-группе. Об этом рассказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов на встрече с журналистами 26 ноября.

"В 2025 году планируется модернизация мобильного приложения "Транспорт 72" с учетом новых технологических возможностей, обратной связи пользователей. Это мобильное приложение создавалось семь-восемь лет назад, и сейчас мы понимаем, что его необходимо модернизировать. В декабре мы представим макеты нового приложения в формате открытого обсуждения", — отметил он.

Анонсы фокус-групп публикуются в социальных сетях регионального департамента информатизации. От активных пользователей собирают обратную связь, их предложения и пожелания реализуют в последующих обновлениях приложений.

Приложение "Транспорт 72" содержит более 800 маршрутов общественного транспорта, у него 35 тыс. активных пользователей. Функционал мобильного приложения включает построение маршрутов, расписание движения общественного транспорта, отображение его положения в режиме онлайн, отслеживание баланса транспортной карты и другие опции.

Вера Коршунова