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Александр Моор поблагодарил игроков ФК “Тюмень” за яркий футбол

Происшествия, 21:26 26 ноября 2024

ФК «Тюмень» | Фото: ФК «Тюмень»

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил игроков ФК “Тюмень” за яркий футбол. Матч между нашей командой и “Краснодаром” состоялся на стадионе “Геолог” 26 ноября.

Пост опубликован в Telegram-канале главы региона.

“Наша команда уступала по ходу встречи 0:3, но потом сумела собраться и забила три мяча. Увы, но в серии пенальти не повезло. Однако все равно считаю, что наши футболисты и тренерский штаб заслуживают аплодисменты. Они бились до конца против одного из сильнейших клубов России. Спасибо за яркий футбол!”, – написал губернатор.

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# Александр Моор , ФК Тюмень , футбол

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