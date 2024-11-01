Александр Моор поблагодарил игроков ФК “Тюмень” за яркий футбол

| Фото: ФК «Тюмень» | Фото: ФК «Тюмень»

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил игроков ФК “Тюмень” за яркий футбол. Матч между нашей командой и “Краснодаром” состоялся на стадионе “Геолог” 26 ноября.

Пост опубликован в Telegram-канале главы региона.

“Наша команда уступала по ходу встречи 0:3, но потом сумела собраться и забила три мяча. Увы, но в серии пенальти не повезло. Однако все равно считаю, что наши футболисты и тренерский штаб заслуживают аплодисменты. Они бились до конца против одного из сильнейших клубов России. Спасибо за яркий футбол!”, – написал губернатор.