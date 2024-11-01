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Водитель иномарки пострадал при съезде в кювет в Тюменской области

Происшествия, 08:54 27 ноября 2024

противопожарная служба Тюменской области | Фото: противопожарная служба Тюменской области

Водитель KIA пострадал в аварии на 16-м км автодороги Ялуторовск-Ярково ночью 27 ноября. ДТП произошло в полночь, сообщает противопожарная служба Тюменской области.

Водитель автомобиля KIA съехал в кювет. Транспортное средство опрокинулось. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.

От областной противопожарной службы на место происшествия выезжал отдельный пост №133 с. Петелино вместе с МЧС России по Тюменской области.

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# авария , автомобили

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