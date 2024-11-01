Водитель иномарки пострадал при съезде в кювет в Тюменской области
Происшествия, 08:54 27 ноября 2024
| Фото: противопожарная служба Тюменской области
Водитель KIA пострадал в аварии на 16-м км автодороги Ялуторовск-Ярково ночью 27 ноября. ДТП произошло в полночь, сообщает противопожарная служба Тюменской области.
Водитель автомобиля KIA съехал в кювет. Транспортное средство опрокинулось. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.
От областной противопожарной службы на место происшествия выезжал отдельный пост №133 с. Петелино вместе с МЧС России по Тюменской области.