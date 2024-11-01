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Максим Шереметьев расскажет тюменцам, как привлекать гранты на креативные проекты

Общество, 09:28 28 ноября 2024

vk.com/graftyumen | Фото: vk.com/graftyumen

Исполнительный директор Совета надежных отцов Тюменской области, управляющий Фиджитал-центра Максим Шереметьев станет спикером Лаборатории креативных проектов в офисе ТАРКИ (ул. Володарского 24) 3 декабря в 15 часов.

Опытный эксперт и грантополучатель разберёт проекты участников на предмет целей и задач, поможет рассчитать смету.

Регистрация по ссылке.

Напомним, в Лаборатории креативных проектов специалисты Тюменского агентства развития креативных индустрий и приглашенные эксперты рассказывают о грантах и помогают авторам проектов их получать.

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# креативные индустрии , Максим Шереметьев

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