Максим Шереметьев расскажет тюменцам, как привлекать гранты на креативные проекты
Общество, 09:28 28 ноября 2024
| Фото: vk.com/graftyumen
Исполнительный директор Совета надежных отцов Тюменской области, управляющий Фиджитал-центра Максим Шереметьев станет спикером Лаборатории креативных проектов в офисе ТАРКИ (ул. Володарского 24) 3 декабря в 15 часов.
Опытный эксперт и грантополучатель разберёт проекты участников на предмет целей и задач, поможет рассчитать смету.
Регистрация по ссылке.
Напомним, в Лаборатории креативных проектов специалисты Тюменского агентства развития креативных индустрий и приглашенные эксперты рассказывают о грантах и помогают авторам проектов их получать.