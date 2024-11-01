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В Тюмени встретятся около 500 самозанятых из всех муниципалитетов региона

Общество, 13:30 29 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 400 фрилансеров, мастеров и профильных специалистов зарегистрировались на форум "Мой бизнес. Я — самозанятый" в выставочном зале "Тюменская ярмарка" (ул. Севастопольская, 12) 4 декабря с 10 до 18 часов. Всего ожидается 500 участников из 26 муниципальных образований Тюменской области, сообщают организаторы.

В рамках форума запланирована работа основных площадок: презентация наставников, где каждый сможет узнать об их опыте и подать заявку на сотрудничество; первая премия самозанятых Тюменской области — награждение лучших представителей по 22 номинациям; предновогодняя ярмарка — демонстрация товаров и услуг самозанятых; мастер-классы и выставки от креативных предпринимателей региона.

Также запланировано проведение образовательных мастер-классов по личному бренду, продажам и выходу на новые рынки. Будут работать зоны консультаций и нетворкинга — помощь в вопросах налогообложения, господдержки и масштабирования бизнеса.

Участников форума ожидают выступления музыкантов, фуд-корт и интерактивные зоны.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

Организаторы: Центр "Мой бизнес" Тюменской области и ТРО "ОПОРА РОССИИ" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

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# национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы , самозанятость

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