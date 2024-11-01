В Тобольске приняли бюджет на ближайшие три года

| Фото: тг-канал Петра Вагина | Фото: тг-канал Петра Вагина

Бюджет на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы приняли на очередном заседании Тобольско гордумы. Он будет ориентирован на социальную сферу и на сохранение всех социальных гарантий тоболякам.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Петр Вагин.

"В 2025 году мы запланировали ремонт и строительство дорог, развитие тротуарной сети, благоустройство общественных пространств и дворовых территорий. Появится долгожданный сквер Спортивный. Продолжим укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы, капитальные и косметические ремонты зданий. Большое внимание уделим вопросам безопасности, противопаводковым и противопожарным мероприятиям, в том числе созданию минерализованных полос и укреплению гидротехнических сооружений", - написал он.

Также продолжится строительство сетей газораспределения. Сфера ЖКХ сохранит темпы по строительству и ремонту сетей.

Кроме этого, в рамках Года героев и празднования 80-летия Победы предусмотрены средства на установку стел, посвященных Героям Советского Союза и полного Кавалера ордена Славы на "Аллее героев". Почти 385 млн руб. будет направлено на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. "Это очень серьезная сумма, которая позволит нам еще дальше продвинуться в вопросе восстановления исторического облика города", - подчеркнул Петр Вагин.