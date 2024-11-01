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Девять раз выезжали на тушение пожаров МЧС Тюменской области за сутки

Происшествия, 12:05 30 ноября 2024

противопожарная служба Тюменской области (архив) | Фото: противопожарная служба Тюменской области (архив)

Девять техногенных пожаров произошло в Тюменской области за 29 ноября. На ликвидацию последствий ДТП огнеборцы привлекались восемь раз, помощь населению оказывали пять раз, сообщает МЧС России по региону.

Так, днём был пожар в жилом доме на улице Елизарова, 8 в Тюмени. Огонь повредил имущество на площади 2 кв.м. Пострадавших нет. Предварительная причина: короткое замыкание. Позднее поступил вызов о пожаре в квартире жилого дома на улице Ставропольской, 2а. Огонь повредил имущество на площади 1 кв.м. Пострадавших также нет. Предварительная причина возгорание: неосторожное обращение с огнём.

Вечером в нежилом помещении строящегося дома на улице Малкова огнеборцы ликвидировал пожар на площади 10 кв.м. Пострадавших нет. Предварительная причина: короткое замыкание.

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