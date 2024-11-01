Новую елку со световым шатром украшают на площади 400-летия Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новая 27-метровая елка на площади 400-летия Тюмени будет радовать горожан через пять-семь дней. Основной этап работ, связанный с монтажом, уже завершен.

Координатором работы по новой городской елке в Тюмени, которая будет стоять на площади 400-летия Тюмени, является Тюменское агентство развития креативных индустрий.

“Начинаются работы по развешиванию игрушек, подключению световых украшений. Красивая, нарядная елка будет радовать наших горожан. В работе принимали участие администрация Тюмени, Центр стратегического развития “Сибирь”, Тюменское агентство развития креативных индустрий. Особую благодарность хотели бы выразить компании “Тюмень Водоканал”, на средства которой приобрели новогоднюю красавицу”, – рассказал корреспондентам информационного агентства “Тюменская линия” заместитель руководителя ТАРКИ Денис Захаров.

У агентства есть опыт по работе с елками на пешеходной улице Дзержинского. Как отмечает Денис Захаров, таким большим новогодним деревом не занимались, но при поддержке администрации города и поставщиков, у которых приобрели конструкции, удалось сделать удачный, красивый вариант.

Новогоднее дерево представляет собой каркас со светящейся хвоей. Елка является светодинамической, то есть в каждую ветку вплетена гирлянда.

Особенность хвойного дерева – пятидесятиметровый световой шатер, занимающий практически половину площади 400-летия Победы. Раньше в областной столице такого не было. По словам Дениса Захарова, шатер создает особую атмосферу волшебства на этой площади. Когда он сияет, это производит незабываемое впечатление.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин