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Тюменцам рассказали о процедуре усыновления

Общество, 17:47 01 декабря 2024

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 5 тысяч 500 детей-сирот, которых можно усыновить, состоят на учете в Тюменской области.

К будущему усыновителю предъявляются определенные требования, изложенные в пункте 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации. Среди этих критериев - наличие дохода, позволяющего обеспечивать ребенка, постоянная прописка, удовлетворительное состояние здоровья, отсутствие судимостей, наличие родительских прав, сообщает "Тюменская область сегодня".

Прежде необходимо получить заключение о возможности быть усыновителем. Его можно оформить в органе опеки по месту жительства. Узнать о ребенке, оставшемся без попечения родителей можно как в конкретном органе опеки, так и на странице специализированного сайта усыновите.рф.

После выбора ребенка, необходимо посетить его в течение 10 рабочих дней. В это время можно познакомиться с ним и установить контакт. По результатам встречи будущим родителям потребуется принять решение об усыновлении.

Мнение усыновляемого ребенка о потенциальном опекуне также учитывается. Если оно окажется положительным, то опекунам будет необходимо подать заявление в районный суд по месту жительства ребенка. Если суд вынесет положительное решение, то ребенка можно будет забрать домой.

В 80% случаев тюменцы усыновляют детей до года. В возрасте от 7 до 17 лет – несколько реже.

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