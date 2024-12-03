Тюменские ученые выиграли гранты от Российского научного фонда

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Российский научный фонд подвел итоги конкурса на получение грантов по мероприятию "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами". Среди победителей — ученые Тюменского госуниверситета, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Конкурс направлен на поддержку и развитие научных коллективов (два-четыре человека), занимающих лидирующие позиции в определенных областях наук. Не менее половины исследовательской команды — молодые ученые до 39 лет.

В перечень лучших проектов малых научных групп по итогам конкурса 2024 года вошли руководитель профессор кафедры моделирования физических процессов и систем ШЕН Константин Федоров с темой "Теоретические и экспериментальные исследования процесса формирования червоточин/каналов в карбонатных породах при прокачке кислот", завкафедрой органической и экологической химии ШЕН, руководитель доцент Гульнара Шигабаева с исследованием "Синтез новых комплексных наноструктурированных материалов для эффективного удаления токсичных неорганических загрязнителей из водных сред".

Также грант на изучение водяных клещей Сибири как важной для биоиндикации и оценки эффекта климатических изменений группы с использованием методов ДНК-баркодирования и фотодокументации выделили руководителю, профессору кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ШЕН Виталию Столбову, доценту кафедры физической географии и экологии ШЕН Андрею Новоселову на "карбонатообразование в почвах и донных отложениях озёр под тайги — вклад в формирование регионального углеродного цикла".

Полный список экспертов представлен по ссылке.

Гранты выделяются на исследования в 2025-2026 годах. Размер одного гранта составляет до 1,5 млн рублей ежегодно.