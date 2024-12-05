О работе эвакогоспиталей в годы войны расскажут тюменцам на встрече в Текутьевке

| Фото: ТЕКУТЬЕВка | Тюмень ВКонтакте | Фото: ТЕКУТЬЕВка | Тюмень ВКонтакте

Встреча "Город-госпиталь", посвященная работе эвакогоспиталей и тюменского горздравотдела в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годы состоится в библиотеке истории города им. А.И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) в рамках проекта "Труженики тыла" 6 декабря. Начало в 17 часов, сообщили в пресс-службе библиотеки.

"Летом 1941 года на долю тюменских врачей выпало тяжелейшее испытание. После нападения фашистской Германии на СССР в городе разместились эвакогоспитали, тысячи раненых воинов Красной Армии заполнили палаты, расположенные в старинных архитектурных памятниках. Десятки эвакуированных оборонных предприятий, а вместе с ними рабочие, служащие, инженерно-технический персонал становились пациентами тюменского горздравотдела. Находясь в глубоком тылу, Тюмень стала военно-медицинским центром", - отмечают организаторы.

Кураторы проекта "Труженики тыла" познакомят гостей с историей испытаний и преодолений, трудностей, неисчерпаемой доблести и исключительного патриотизма тюменских врачей, медсестер, фельдшеров. На встрече прозвучат воспоминания тех людей, кто принимал участие в восстановлении раненых бойцов, в лечении горожан.

Мероприятие будет интересно всем, кто интересуется историей города и страны, историей Великой Победы и великого трудового подвига советского народа. Вход свободный, но обязательна предварительная запись по телефону 22-52-37. Возрастное ограничение: 12+