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Организатора опасного автодрома оштрафовали в Тюмени

Происшествия, 16:14 03 декабря 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Штраф в размере 150 тыс. рублей, а также компенсацию морального вреда в 50 тыс. рублей выплатит в Тюмени организатор проката мини-автомобилей, сообщает прокуратура Тюменской области.

Летом 2024 года возле одного из торговых центров предприниматель без обязательной регистрации в уполномоченном органе установил аттракцион "Автодром и картинг".

Обвиняемый не обеспечил безопасность услуги, в том числе не окружил зону движения автомобилей барьером достаточной высоты для предотвращения их выезда за пределы трассы.

В августе 11-летний мальчик, управляя мини-автомобилем, не справился с управлением и врезался в ограждение, состоящее из автопокрышек, соединенных веревкой.

Из-за изношенности верёвки ограждение от удара сломалось, карт вылетел за пределы трассы и сбил находящегося рядом мужчину с коляской, в которой находился грудной ребёнок. Все участники инцидента получили легкие травмы.

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

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# компенсация , суд

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