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Полный текст и видео послания губернатора Тюменской области "О положении дел в регионе" 

Андрей Пантелеев: обеспеченность кадрами станет основой инвестразвития региона

Экономика, 21:14 03 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обеспеченность кадрами станет основой инвестиционного развития экономики Тюменской области и масштабных проектов. Об этом заявил заместитель губернатора Андрей Пантелеев на заседании общественного совета федерального проекта партии "Единой России" "Предпринимательство".

"Нашу встречу можно рассматривать, как важную часть подготовки к инвестиционному совету при губернаторе Тюменской области. Сегодня мы находимся в стадии перехода экономики региона к новому этапу развития. Если раньше перед нами стояла задача привлечь инвестора и обеспечить ему комфортные условия для размещения в регионе, то сегодня эта задача усложнилась. Заходя в регион, инвестор ожидает увидеть не только государственную поддержку, но и достаточную кадровую базу, причём кадры высококвалифицированные", - отметил замгубернатора.

из Telegram-канала заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева | Фото: из Telegram-канала заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева

Для этого предприятиям в регионе оказывают содействие в повышении производительности труда. Предоставляют льготные займы и субсидии на лизинг оборудования. Это позволяет обновить основные фонды и приобрести роботизированное оборудование.

Точкой притяжения технологических компаний, научного сообщества и перспективной молодежи станет межвузовский кампус мирового уровня.

"Продолжаем работу с подрастающим поколением. Надо создавать в ссузах и вузах, общеобразовательных учреждениях базовые кафедры, классы, которые позволят ребенку определиться с тем или иным направлением и быстрее войти в профессиональную деятельность", - уточнил Андрей Пантелеев.

Он подчеркнул, что лучшие предложения от предпринимателей по обозначенным им направлениям будут аккумулированы в инвестиционном фонде. А самые взвешенные и убедительные из них будут применять на практике.

Напомним, межвузовский кампус в Тюмени построят в рамках национального проекта "Наука и университеты" за счет средств регионального и федерального бюджетов.

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# Андрей Пантелеев , инвестиции , кампус , экономическое развитие

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