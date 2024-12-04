Интернет-мошенники обманули 86 жителей Тюменской области на 24 млн рублей
24 млн рублей похитили мошенники у 86 жителей Тюменской области за неделю. Средства у пострадавших они выманили через интернет и смартфоны. Наибольшая сумма, которую им удалось заполучить – три млн рублей, сообщает региональная прокуратура.
Неизвестный позвонил тоболячке через Вайбер с российского номера. Он сообщил о несанкционированном снятии денежных средств и оформлении кредита на нее. Предложил предотвратить преступление, переведя деньги на безопасные счета. Жительница Тобольска не подозревала, что перечислила средства мошенникам.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.