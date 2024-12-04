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Интернет-мошенники обманули 86 жителей Тюменской области на 24 млн рублей

Происшествия, 20:40 03 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

24 млн рублей похитили мошенники у 86 жителей Тюменской области за неделю. Средства у пострадавших они выманили через интернет и смартфоны. Наибольшая сумма, которую им удалось заполучить – три млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

Неизвестный позвонил тоболячке через Вайбер с российского номера. Он сообщил о несанкционированном снятии денежных средств и оформлении кредита на нее. Предложил предотвратить преступление, переведя деньги на безопасные счета. Жительница Тобольска не подозревала, что перечислила средства мошенникам.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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# Интернет , мошенники , прокуратура Тюменской области

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