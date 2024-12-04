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Два нежилых дома горели в Тюмени 3 декабря

Происшествия, 12:46 04 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сообщение о возгорании в нежилом доме по ул. Сахалинской в Тюмени поступило днём 3 декабря, сообщает региональное управление МЧС России.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 52 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара – занесение открытого источника огня.

Вечером огнеборцы выезжали на тушение нежилого дома по ул. Госпаровской. Спасатели ликвидировали пожар на площади 40 кв. м, никто не пострадал.

Всего три техногенных пожара зафиксировано в Тюменской области за 3 декабря. На ликвидацию последствий ДТП пожарные выезжали восемь раз.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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